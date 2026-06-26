Estados Unidos vs combinado turco: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY jueves 25 de junio, partido
El conjunto estadounidense disputará su segundo partido de la justa veraniega buscando su marca perfecta
Estados Unidos buscará terminar la fase de grupos de la justa veraniega con paso perfecto cuando se enfrente este jueves 25 de junio a su similar turco en la cancha del SoFi Sgtadium de California, mientras que los asiáticos quieren cerrar su participación de la manera más digna posible.
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