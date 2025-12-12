¡Increíble! Estados Unidos tendrá duelo inédito rumbo a la Copa Mundial de la FIFA

La Selección de Estados Unidos continúa afinando detalles para su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y ahora sumará un fogueo histórico: el amistoso Estados Unidos vs Senegal, pactado para el 31 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte. Será la primera vez que estadounidenses y africanos se enfrenten, un choque que promete medir la verdadera madurez del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

Un amistoso inédito que pondrá a prueba a Estados Unidos

El calendario de preparación de Estados Unidos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 es uno de los más exigentes de los últimos años. Antes de enfrentarse a Senegal, el Team USA chocará con dos potencias europeas en Atlanta: Bélgica, el 28 de marzo, y Portugal, tres días después. Ambos se encuentran dentro del Top 10 del ranking FIFA, lo que convierte estos encuentros en pruebas de fuego.

Senegal, por su parte, llega como el actual puesto 19 del mundo. Con futbolistas de gran potencia física y velocidad, los Leones de Teranga representan un reto distinto, ideal para medir la capacidad de adaptación del cuadro estadounidense ante estilos variados.

Tras el duelo del 31 de mayo, Estados Unidos cerrará su etapa de fogueos con Alemania, el 6 de junio en Chicago. Otro test de élite para un anfitrión que no quiere dejar dudas antes del debut en la Copa Mundial de la FIFA.

Estados Unidos afina su camino en el Grupo D

La Copa Mundial de la FIFA 2026 representará un desafío mayor para Estados Unidos, que debutará el 12 de junio en Inglewood ante Paraguay. Posteriormente viajará a Seattle para medirse el 19 de junio contra Australia, uno de los equipos más disciplinados del torneo. Cerrará su participación en la fase de grupos nuevamente en Inglewood, el 25 de junio, ante el ganador del repechaje europeo entre Turquía, Eslovaquia, Rumania y Kosovo.

Senegal también tendrá un recorrido intenso en el Grupo I: abrirá contra Francia el 16 de junio y luego enfrentará a Noruega en East Rutherford, antes de cerrar contra el ganador del repechaje intercontinental entre Bolivia, Irak y Surinam, en Toronto.

Este amistoso inédito entre Estados Unidos y Senegal no solo enriquecerá la preparación de ambos equipos, sino que marcará una nueva página en el crecimiento futbolístico del país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026.