¡Tremendo homenaje! India honra a Lionel Messi con MONUMENTAL estatua gigante

La pasión por Lionel Messi no conoce fronteras, y ahora India lo demuestra con un homenaje sin precedentes. Calcuta está lista para inaugurar la estatua gigante de Lionel Messi, una imponente obra de 70 pies —más de 20 metros— que se convertirá en la más alta del mundo dedicada al astro argentino. Un tributo monumental que marca el inicio de su esperada visita al país.

Calcuta se rinde ante Messi con una estatua monumental

El fervor por Lionel Messi en Bengala Occidental ha crecido durante décadas, pero esta vez llegó a un nuevo nivel. La estatua, ubicada en Lake Town, muestra al campeón del mundo levantando la Copa Mundial de la FIFA en una pose icónica. La estructura fue construida en tan solo 40 días por el Sree Bhumi Sporting Club, organización conocida por rendir homenaje a figuras futbolísticas que han pisado Calcuta, como Maradona, Ronaldinho y Emiliano Martínez.

Sujit Bose, ministro de Bengala Occidental y presidente del club, afirmó con orgullo que no existe otra estatua de Lionel Messi tan grande en el mundo. Y aunque el astro no podrá asistir personalmente a la inauguración por motivos de seguridad, sí participará de manera virtual en la ceremonia.

La visita de Messi desata locura en India

La inauguración será el punto de partida del ‘GOAT Tour’, una gira que llevará a Messi por varias ciudades de India durante tres días. Después de Calcuta, el delantero visitará Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, donde ofrecerá clínicas deportivas, asistirá a eventos benéficos y se reunirá con jóvenes futbolistas.

El impacto de Messi en la región no es casual. Tanto en India como en Bangladés, el fútbol argentino —y especialmente Messi— genera una devoción única. Sus partidos reúnen multitudes frente a las pantallas, y el país asiático ha adoptado al campeón mundial como un ídolo propio.

Esta estatua no solo celebra su legado deportivo, sino también el cariño que millones de aficionados indios sienten por él. Un mensaje claro: la grandeza de Lionel Messi trasciende idiomas, culturas y continentes.