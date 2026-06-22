OFICIAL: Pumas anuncia a su NUEVO DT para el Apertura 2026

Luego de la salida de Efraín Juárez del banquillo de Pumas, el Club Universidad Nacional ya tiene nuevo entrenador de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, certamen que va a dar inicio en fechas finales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Mediante redes sociales, el cuadro del Pedregal ha presentado a Esteban Solari como su nuevo estratega. Recientemente, el argentino estuvo al frente de Pachuca, escuadra con la que tuvo un registro de 23 partidos dirigidos con marca de 13 victorias, cuatro empates y seis derrotas. En el Clausura 2026, los 'Tuzos' fueron eliminados por Pumas en la instancia de semifinales.

📋 El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. 🐾



El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director… pic.twitter.com/ivK5csbTSw — PUMAS (@PumasMX) June 22, 2026

Y es que en el equipo de la UNAM fueron varios nombres los que empezaron a sonar tras la salida de Efraín Juárez. El entrenador mexicano estuvo al frente de Pumas desde la Jornada 11 del Clausura 2025 y tuvo un balance de 60 partidos en el banquillo con registro de 24 triunfos, 19 juegos igualados y 17 partidos perdidos, llevando al conjunto auriazul a la Final del Clausura 2026, certamen que perdieron ante Cruz Azul por marcador global de 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario.

Esteban Solari ya conoce a la institución. Como jugador, el argentino fue parte del Club Universidad Nacional entre 2007 y 2008 registrando 40 partidos jugados en los que hizo 25 goles y dio dos asistencias.