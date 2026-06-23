Esteban Solari: así le fue a los últimos entrenadores de Pumas que son ex jugadores de la institución

El conjunto auriazul por fin anunció a su nuevo estratega y con eso reiniciaron las actividades tras llegar a la final del Clausura 2026. Esteban Solari fue el elegido para buscar una reestructuración rápida, pensando que el proyecto con Efraín Juárez puso al equipo en la competencia por lo más alto. Por ello, he aquí un breve repaso de cómo le fue a los últimos DT's que dirigieron a los Pumas y que a su vez fueron futbolistas de la institución.

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¿Cómo le fue a los DT’s previos a Esteban Solari que también jugaron en Pumas?

Obviando lo ocurrido con Efraín, el cual es el técnico inmediato volteando al pasado, hay 3 perfiles que resultan bastante interesantes. De hecho dos de ellos pertenecen a esta nueva gama de estrategas que buscaron suerte en los banquillos… pero a los cuales no les fue tan bien.

David Patiño (2017-2019)

El ex futbolista de los auriazules es un perfil bastante reconocido y querido por su faceta como parte de la historia de los Pumas. Sin embargo, su historia como estratega no fue del todo próspera. Aunque hizo todo el trayecto concretando trabajos con la Sub-20, Pumas Morelos, un par de interinatos y asistentes del primer equipo… su gran oportunidad se percibe poco fructífera.

Dirigió un total de 63 encuentros, mismos en los que ganó 23, perdió 21 y empató en 19 oportunidades. Y se recuerdan sobre todo, dos eliminaciones de América en liguilla, la última con un doloroso 6-1 (7-2) en semifinales del Apertura 2018.

Francisco Palencia (2016-2017)

Paco Palencia también es considerado un gran elemento auriazul como jugador, sin embargo su efímero paso por los banquillos de los del Pedregal probablemente quiera ser olvidado. El ex ariete dirigió 49 encuentros en ese año con Pumas, perdió 21, ganó 18 y empató 10 juegos. Aunque se clasificó en su primer torneo a la liguilla, se fue goleado (7-2 global) por Tigres en cuartos de final. Y posteriormente terminó en el penúltimo lugar del Clausura 2017.

Bruno Marioni (2019)

Justamente Marioni fue el que sucedió a David Patiño y sus resultados no fueron malos como tal. Lo anunciaron en enero y consiguió siete victorias, cuatro empates y cinco derrotas en Liga MX y partidos de copa incluidos. Hablando de efectividad, alcanzó prácticamente el 53%. Sin embargo, el envión del equipo no fue suficiente para colarse a la liguilla. Se indica que su cese en mayo de ese mismo 2019 llegó por un altercado que tuvo con un aficionado, lo cual no fue tolerado por parte de los directivos.