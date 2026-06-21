Mientras Almada gana 3 millones en América, el salario que Pumas le ofrecería a Esteban Solari

Guillermo Almada sorprendió a toda la Liga BBVA MX con su arribo al Club América. La directiva azulcrema escogió al técnico uruguayo para reemplazar a André Jardine, quien salió de la institución como el entrenador más laureado de su historia. Sin embargo, convencer al charrúa no fue sencillo: le ofrecieron uno de los salarios más elevados de todo el futbol mexicano.

Diversos reportes remarcan que las Águilas desembolsaron alrededor de 3 millones de dólares por temporada para pagar el salario de Guillermo Almada. Esta cifra equivale a 52 millones de pesos aproximadamente, y lo convierte en uno de los técnicos mejor pagados de toda la Liga BBVA MX. Por otro lado, Pumas está cerca de cerrar a Esteban Solari como nuevo entrenador, pero su salario estaría lejos del uruguayo Almada.

Almada da luz verde a la primera salida del Club América|Crédito: @ClubAmerica

El salario que Pumas le habría ofrecido a Esteban Solari

De acuerdo a la información que compartió el periodista César Luis Merlo, el ‘Tano’ Solari ya tiene un acuerdo de palabra con la UNAM para sumarse como nuevo DT tras la salida de Efraín Juárez a Hungría. El diario Récord mencionó que Pachuca intentó renovar al argentino doblegando lo que recibió la pasada temporada, pero éste prefirió escoger el proyecto del cuadro auriazul con un sueldo mucho más elevado.

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La misma fuente señala que Esteban Solari habría negociado un salario de 1,5 millones de dólares por año con Pumas. Esta cifra se traduce a unos 26 millones de pesos aproximadamente. Si bien es cierto que son unos números considerables para la Liga BBVA MX, el argentino recibiría la mitad de lo que gana Almada por año en Coapa. Una diferencia notable entre ambos entrenadores.

Esteban Solari apunta a ser el técnico de Pumas.|@tano_solari

La diferencia económica entre América y Pumas en sus nuevos proyectos

La comparación entre ambos salarios refleja el presente de dos proyectos importantes de la Liga BBVA MX. América decidió realizar una inversión alta para asegurar a un entrenador con experiencia comprobada en el futbol mexicano, mientras que Pumas apunta por un perfil que viene de trabajar en Pachuca y que busca consolidarse en un club de mayor exigencia mediática.

En términos económicos, la diferencia es clara: Almada cobraría cerca del doble que Solari. Sin embargo, ambos llegan con responsabilidades importantes. El uruguayo tendrá la presión de mantener al América como protagonista inmediato, mientras que el argentino deberá responder en una institución que necesita recuperar regularidad y volver a competir en los primeros puestos del campeonato como sucedió durante el Clausura 2026.