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Fútbol

Santiago Giménez explota contra jugador de la Roma en la Europa League

Santiago Giménez y el Feyenoord quedaron eliminados de la Europa League por la Roma, y duelo en el que el ‘Bebote’ vio la tarjeta roja en el tiempo extra

Santiago Giménez con la camiseta del Feyenoord
|@Feyenoord

Escrito por: Azteca Deportes

El sueño de la Europa League terminó. Santiago Giménez y el Feyenoord fueron eliminados de torneo continental por la Roma de Italia, en duelo que se fue a los tiempos extra, luego de que en los primeros 180 minutos empataran 2-2 en el marcador global, y terminará por pizarra de 4-2.

Ambas encuentros fueron complicados para el delantero mexicano, que a pesar de tener una de las mejores temporadas para futbolista nacido en nuestro país, en dichos partidos no pudo ayudar a su equipo en el marcador, como si lo hiciera en la Eredivisie o la Copa de Países Bajos.

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Santiago Giménez le respondió al defensa de la Roma

En el partido de vuelta, el 'Bebote' primero provocó la expulsión expulsión del auxiliar técnico de José Mourinho; posteriormente se encaró con el defensa de 'La Loba', Gianluca Mancini, tras una dura entrada, a lo que el atacante del Feyenoord no se achicó, le metió el cuerpo para quitarlo y gritale 'ya basta'.

Santiago Giménez se fue expulsado en el Feyenoord vs Roma

Con el partido en la lona, y la ventaja de 4-1 (4-2 en el global), Giménez se desconcentró y vio la tarjeta roja. El delantero le dejó la pierna al defensor del conjunto italiano, y en primera instancia no vio el cartón de expulsión, pero tras revisar la jugada en el VAR, Santi se fue a las regaladas al minuto 119' (tiempo extra).

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¿Qué sigue para Santiago Giménez y el Feyenoord?

Tras la derrota en la Europa League, el Feyenoord ya solo pelea por el campeonato de la Eredivisie. En la liga son líderes con 70 puntos, ocho unidades más que el Ajax, su más cercano seguidor. Al torneo le restan cinco partidos, por lo que solo un desastre y un pésimo cierre de los de Rotterdam les robaría el título de los Países Bajos.

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