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Así se jugarán las semifinales de la Europa League

Listos los cuatro equipos que buscarán llevarse el título de la Europa League; aquí te decimos las fechas y los horarios de las semifinales del torneo

Sevilla Borussia Dortmund resultado Champions League

Escrito por: Omar Moro

Listas las semifinales de la Europa League. Luego de una intensa ronda de Cuartos de Final, ya están los cuatro invitados para la ante sala de uno de los torneos más importantes a nivel mundial, donde desafortunadamente no habrá representación mexicana.

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¿Quiénes se enfrentarán en las semifinales de la Europa League?

La Roma derrotó en tiempo extra al Feyenoord de Santi Giménez, para dejar a nuestro país sin jugadores en los torneos continentales. En el marcador global La Loba venció 4-2 en el global al conjunto de Rotterdam, en Italia, el marcador final fue 4-1 en los 120 minutos.

Ellos se enfrentarán Bayer Leverkusen. La escuadra alemana no tuvo problemas para derrotar al Union Saint-Gilloise: en la ida, en el país teutón igualaron por la mínima, pero en la vuelta pusieron todo en orden y golearon 1-4, para terminar con un global de 2-5 a favor y meterse a las semis.

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Del otro lado de la llave la Juventus culminó la obra. En Italia se fueron con ventaja de 1-0 y este jueves 20 de abril, en Portugal, ante el Sporting de Lisboa terminaron 1-1 para así acceder a la antesala de la Europa League.

En tanto, su rival será el Sevilla. Los españoles tuvieron uno de los regresos más memorables en Inglaterra, pues iban perdiendo 2-0 frente al Manchester United, pero gracias a un par de autogoles igualaron la pizarra; para que los de LaLiga sellaran el boleto con un contudente 3-0 en el Sánchez-Pizjuán.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Europa League?

A diferencia de la Champions League que se jugarán martes una y miércoles otra, en la Europa League las dos serán el mismo día y a la misma hora. Los duelos de ida se disputarán el jueves 11 de mayo; mientras que los de vuelta están programadas para el jueves 18 del mismo mes. Mientras que la Gran Final se jugaría el 31, también del quinto mes del año.

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