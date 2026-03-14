Esto pasó con el legado de Fernando Hierro en Chivas

La llegada de Fernando Hierro a Chivas en 2022 generó grandes expectativas dentro del club y entre la afición rojiblanca. El exfutbolista español asumió la dirección deportiva con la promesa de implementar una estructura de trabajo al estilo europeo, enfocada en la incorporación de refuerzos que elevaran el nivel del plantel.

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Sin embargo, la salida repentina de Fernando Hierro en 2024 (para integrarse al Al Nassr de Arabia Saudita) dejó una herencia que con el paso del tiempo ha generado más dudas que certezas. Bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, el Guadalajara todavía intenta reorganizar su plantilla y resolver situaciones contractuales de jugadores que llegaron durante la gestión del español y que hoy no forman parte del proyecto.

Los fichajes de Fernando Hierro en Chivas que no funcionaron

Uno de los casos más representativos es el de Víctor 'Pocho' Guzmán, quien llegó a ser capitán y una de las figuras del equipo. Con el paso del tiempo perdió protagonismo y actualmente se encuentra cedido en Pachuca hasta junio de 2026. Muchos consideran esto como uno de los desenlaces más dolorosos de aquella etapa.

Otro caso es el de Erick Gutiérrez, quien llegó procedente del PSV Eindhoven como un refuerzo de alto perfil. A pesar de la expectativa generada por su fichaje, actualmente el mediocampista no entra en los planes de Gabriel Milito y prácticamente ha quedado fuera del esquema del entrenador.

El regreso de Javier 'Chicharito' Hernández también fue uno de los movimientos más mediáticos impulsados por Hierro en 2024. Pero su segunda etapa con el club terminó marcada por las lesiones y la falta de continuidad. El histórico goleador fue dejado en libertad, cerrando un ciclo con más problemas físicos que celebraciones.

La gestión del directivo español también apostó por jugadores provenientes del mercado estadounidense, aunque los resultados tampoco fueron los esperados:



Cade Cowell : actualmente está cedido en el New York Red Bulls hasta diciembre de 2026.

: actualmente está cedido en el New York Red Bulls hasta diciembre de 2026. Daniel Ríos : regresó desde la MLS con la expectativa de ser goleador, pero terminó saliendo libre para volver al CF Montréal.

: regresó desde la MLS con la expectativa de ser goleador, pero terminó saliendo libre para volver al CF Montréal. Fidel Barajas: tuvo muy pocos minutos, fue prestado al DC United y posteriormente buscó continuidad en Atlético de San Luis.

Los pocos aciertos que dejó la gestión de Fernando Hierro en Chivas

No todo el legado deportivo de Hierro fue negativo. Algunos jugadores sí lograron consolidarse dentro del proyecto actual del club. Uno de los casos más destacados es el de José Castillo. Su rendimiento lo ha convertido en una pieza confiable dentro del plantel.

También aparece Daniel Aguirre, quien ha conseguido algo que pocos jugadores de esa etapa lograron: afianzarse como titular bajo el mando de Gabriel Milito. Por otro lado, Ricardo Marín regresó de su paso por Puebla con la intención de pelear un lugar en la delantera, luego de haber iniciado su proceso en la Liga de Expansión.

El legado de la etapa de Fernando Hierro en Guadalajara sigue generando debate. Mientras el técnico de 57 años desarrolla su carrera en el futbol saudí, Chivas continúa resolviendo los contratos, préstamos y decisiones deportivas que dejó una gestión que prometía modernizar al equipo, pero que terminó dejando a varios futbolistas repartidos en distintos clubes del continente.