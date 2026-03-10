Gabriel Milito lo borró del mapa, pero él demostró su lealtad a las Chivas con esta acción

Mientras un jugador rechazado por Chivas hoy marca goles en otro país, hay otro futbolista que el Guadalajara no tiene en cuenta en este 2026 por decisión del entrenador Gabriel Milito. Sin embargo, este jugador que supo ser de los más valorados en el “Rebaño Sagrado” mostró su lealtad para con el conjunto tapatío. Habla muy bien de él.

Así como un jugador rechazó al América por su pasado en Chivas, hay otro futbolista que tiene contrato vigente con el Club Deportivo Guadalajara y que respeta a la institución. Pues aunque el estratega argentino no lo tiene en cuenta, Erick Gutiérrez se entrena de la mejor manera para seguir activo en el futbol y ser respetado por la directiva.

Erick Gutiérrez ficharía por el San Diego FC|Crédito: Getty Images

“Guti” Galaviz y su gesto de lealtad con Chivas de Guadalajara

Milito no tiene en cuenta a Erick “Guti” para este 2026 y lo deja en claro al no haberle dado ni un minuto en el Clausura 2026. A pesar de no formar parte del primer equipo, Gutiérrez Galaviz subió una historia a su cuenta de Instagram donde se ven sus tachones junto al campo de juego del centro de entrenamiento del club tapatío.

Gracias a su compromiso, la directiva estaría buscando ofertas para vender a Erick Gutiérrez y que pueda seguir jugando en otro equipo. Cabe destacar que tiene contrato vigente hasta junio de 2027 con las Chivas de Guadalajara.

Los números de Erick Gutiérrez en Chivas de Guadalajara

El 2026 de “Guti” es realmente pésimo, pues no jugó ningún partido con el “Rebaño Sagrado”. De hecho, su último encuentro fue el 1 de diciembre en la derrota 3-2 contra Cruz Azul en la Liguilla. En tanto, su última titularidad se dio el 14 de septiembre de 2025 en la victoria 2-1 en el Clásico Nacional ante Club América.

Siguiendo los datos brindados por BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de los jugadores, los números de Erick Gutiérrez en las Chivas de Guadalajara son los siguientes: