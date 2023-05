Los futbolistas de Pumas que se irían en este mercado

Además de la baja oficial de Diogo de Oliveira, se espera que en Pumas se despidan otros cuatro o cinco elementos. No se pueden garantizar nombres todavía, pues todos los futbolistas que quedan en el plantel tienen contrato, por lo que cada caso se tiene que ver en específico.

La realidad de los Universitarios no cambió con la incorporación de Antonio Mohamed, quien solo consiguió dos victorias en cinco partidos. Los números no le alcanzaron a Pumas, que al final fue superado por Puebla en la tabla general de posiciones. Ahora los del Pedregal deben pasar la página y comenzar a pensar en la próxima temporada de la Liga BBVA MX.Es por eso que varios jugadores de la plantilla no entrarían en los planes de la directiva y serían candidatos para salir en el mercado de pases.

Meritao, Dinneno y García, podrían irse de Pumas

Si bien tuvo un buen arranque en el Clausura 2023, Meritao poco a poco fue perdiendo influencia en el juego de Pumas. El mediocampista perdió su sitio en el once inicial con la llegada de Mohamed y su contrato vence en junio, por lo que seguramente abandonará el equipo. El Comandante, Juan Ignacio Dinenno, es el principal referente de los Universitarios. Pero a pesar de la importancia que tienen sus goles para el equipo, lo cierto es que muchos equipos estarían dispuestos a ofrecer una buena cantidad de dinero por su fichaje.

También está el caso de Marco García, que una buena parte de los aficionados de Pumas no entendieron de buena manera que su jugador portara la indumentaria de Cruz Azul, pues a través de las redes sociales reaccionaron con críticas y duras frases y hasta piden su salida inminente del club universitario.

Estas semanas serán clave en las aspiraciones de los felinos para reforzarse. Pese a que apenas se disputan los cuartos de final de la Liga BBVA MX, ya deben de pensar en poder sumar hombres, ya que el 25 de mayo inicia su pretemporada y la idea es poder tener al plantel completo para ese entonces.