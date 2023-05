Madre del árbitro César Ramos da consejos ante las mentadas que sufre

En una profesión en la que es casi imposible no recibir unas mentadas, la madre del árbitro mexicano César Ramos Palazuelos le ha dado consejos a su hijo para no prestarle importancia a lo que digan las demás personas de su trabajo.

En una entrevista exclusiva con Azteca Deportes, la señora Margarita Palazuelos habló del hecho que siempre que César sale al terreno de juego en los partidos de la LIGA BBVA MX reciba algún insulto desde las gradas o de los propios jugadores.

“Diles una adelante, pero mi hijo me dijo ‘ay mami, ellos no saben qué quiere decir eso’, pero una adelante significa que primero el madrazo para ellos y después se revira para mí”, contó con buen humor.

Doña Margarita prácticamente no se pierde ningún juego del destacado silbante mexicano, pero lo hace a través de la televisión en la que también hace caso omiso a las críticas de los narradores.

Margarita llevó a su hijo al mundo del futbol

Cabe recordar que fue ella la que llevó a César Ramos Palazuelos al mundo de futbol, ya que cuando era un niño estaba más interesado en el beisbol, pero su madre lo metió a un equipo llamado ‘Panditas’ en su natal Culiacán, Sinaloa.

Posteriormente su hijo se apasionaría por el arbitraje y desde muy joven se dio cuenta que tenía la personalidad suficiente para afrontar una profesión en la que son constantes las mentadas de madre, como lo vio en un partido cuando tenía tan sólo 15 años de edad.

“Una vez estaba pitando en un juego de un colegio y un padre de familia le estaba gritando tonterías y media. Así que mandó a los niños lejos para ir a hablar con él, ‘señor a usted no le da vergüenza decir esas palabras delante de su hijo, se me calla o se me va, porque si no lo voy a echar del estadio’, y se quedó callado”, recordó Doña Margarita.

Finalmente la orgullosa mamá de César Ramos Palazuelos reconoció que tienen el mismo carácter y que a veces son renegados.