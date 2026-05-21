ESTRELLA de Chivas revela que hay acercamientos de clubes europeos

Raúl Rangel ha sido la gran revelación en cuanto a guardametas en el futbol mexicano. El famoso 'Tala' se perfila para ser el arquero titular de la Selección Nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y podría llegar a la justa internacional como futbolista de algún club de Europa.

En charla exclusiva para TV Azteca Deportes, el portero de Chivas reveló que si ha habido contactos con equipos del 'Viejo Continente': “Tengo entendido por parte de mi agente que sí ha habido preguntas, sí ha habido acercamientos, pero no un interés real. Simplemente preguntaron y es lo único que me dijo. Trato de estar enfocado en lo mío, sin volverme loco y sin hacerme películas de que si ya me voy o si no me voy. Quiero vivir el presente, hoy estoy aquí y lo que venga mañana lo tomaré tal cual, como venga”, destacó.

Cabe destacar que, el portero de 26 años tiene contrato hasta 2028 con el Rebaño Sagrado, por lo que cualquier equipo que quiera hacerse de sus servicios antes de esa fecha, tendrá que tocar la puerta de Verde Valle. Según el portal especializado Transfermarkt, Rangel está valuado en seis millones de euros.

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