April Ivy, la cantante que enamora a Portugal y Rúben Dias | FOTOS

Una de las bellezas de la Eurocopa 2020 es April Ivy, cantante portuguesa y que está presente apoyando a su país y a su novio Rúben Dias, defensa del Manchester City que tuvo una de las mejores temporadas en Europa. Checa sus mejores fotos de Instagram.

Fotos de April Ivy en Instagram.

Su nombre real es Mariana Barreiros Dos Santos Gonçalves.

Pero su nombre artístico es April Ivy.

Nació el 10 de julio de 1999.

Y es originaria de Lisboa, Portugal.

Cantante desde niña, firmó su primer contrato en 2016.

Su canción BE OK de ese año, se volvió muy popular en Portugal.

Desde entonces ha sacado varias canciones y videos.

En 2019 salió su primer álbum, game.of.love

En épocas más recientes, decició ser artista independiente.

Su género es pop y electro-pop.

En 2020 comenzó un noviazgo con Rúben Dias.

La pareja se conoció cuando él jugaba en el Benfica de su país.

A pesar de que Rúben se mudó a Inglaterra en 2020 con el Manchester City.

Ellos mantuvieron su relación y la presumen en redes sociales.

Este verano en la Eurocopa 2020 en 2021, ella está presente.

La cantante está apoyando a Rúben y a toda la selección de Portugal.

¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 150 mil seguidores.

Encuéntrala como aprilivymusic

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