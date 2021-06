Daniela Colett la brasileña que enamoró a Edu Vargas | FOTOS

Checa las mejores fotos de Instagram de Daniela Colett, modelo brasileña que desde 2017, está casada con el futbolista chileno Edu Vargas.

Conoce a Daniela Colett, modelo, infuencer y amante de la vida fitness, que desde 2017 está casada con el futbolista chileno, Edu Vargas, que tuvo un destacado paso en México con Tigres. Estas son sus mejores fotos:

Daniela Colett en Instagram

Daniela y Edu se conocieron en 2013, a través de internet.

Daniela es diseñadora de profesión.

Y originaria de Brasil.

Pero también ha sido modelo y coach fitness.

En sus redes sociales presume ejercicios, rutinas y tips de alimentación.

Además también imágenes de sus vacaciones y familia.

Desde que comenzó una relación con Edu, empezó a acompañarlo en sus aventuras.

En 2014 vivieron en España cuando el futbolista jugó en Valencia.

En 2015 estuvieron en Inglaterra donde él jugó con el QPR.

De 2015 A 2017, Edu jugó en Alemania con el TSG 1899 Hoffenheim.

Durante casi tres años hasta 2020, la pareja vivió en México.

Edu Vargas fue parte de la época dorada de Tigres.

En noviembre de 2020, Edu firmó con el Atlético Mineiro de Brasil.

De esta forma, finalmente Daniela pudo volver a su país.

¿Ya la sigues en Instagram? Tiene casi 300 mil seguidores.

La puedes encontrar como danibcolett

