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Fútbol

Oficial: Bélgica sufre la baja de su arquero

En sus redes sociales, la selección de Bélgica confirmó que Simon Mignolet abandonó la concentración del equipo y no estará más en la Eurocopa.

Courtois y Mignolet .jpg

Escrito por: Azteca Deportes

El portero suplente de la selección belga y arquero del Brujas, Simon Mignolet, ha abandonado la concentración de Bélgica por lesión, anunció este lunes su Federación.

El segundo de Thibaut Courtois será reemplazado por Thomas Kaminski, según informó en Twitter la federación belga, que no precisó la naturaleza de la dolencia.

Kaminski, guardameta del Blackburn Rovers inglés, fue el cuarto portero de la lista de 26 convocados por Roberto Martínez para la Eurocopa, por detrás de Courtois, Mignolet y Koen Casteels, del Wolfsburgo.

La Federación belga aún no ha comunicado el parte médico de las dos estrellas lesionadas durante el partido del domingo contra Portugal, Eden Hazard y Kevin de Bruyne.

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Otras bajas sensibles

Los cuartos de final de la Eurocopa 2020 van tomando forma, ya se clasificaron selecciones como Italia, República Checa, Dinamarca y la misma Bélgica. Aún faltan los vencedores de partidos como Suecia vs Ucrania o Francia vs Suiza. Los belgas junto con los franceses son de los equipos que se consideran favoritos para coronarse en este certamen.

Eden Hazard y Kevin de Bruyne, lesionados contra Portugal, no sufren "daño estructural" y será difícil que lleguen al cruce de cuartos contra Italia del viernes, pero sí podrían estar listos para una hipotética semifinal, dijo este lunes el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez.

"Es pronto, pero puedo comunicar la información inicial del departamento médico. Es bastante positiva para los dos. Se quedaran con el grupo. No tiene daño estructural. Jugamos contra el reloj, el partido es el viernes y es muy difícil que lleguen. Vamos a ir día a día", dijo Martínez en rueda de prensa.

El técnico español agregó que el delantero del Real Madrid y el capitán del Manchester City podrían estar disponibles para una hipotética semifinal, si Bélgica supera a Italia.

Bélgica, que en la primera jornada perdió al lateral Thimoty Castagne al fracturarse la cara en un lance de juego, se medirá este viernes en Múnich contra Italia en cuartos de final de la Eurocopa.

EFE

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