Cristiano Ronaldo da la cara por sus compañeros

Lisboa, Portugal. El astro del Juventus Cristiano Ronaldo a través de las redes sociales lanzó un mensaje luego de la caída de la selección de Portugal ante Bélgica en los octavos de final de la Eurocopa 2020 donde expresa que dieron todo y prometió volver "más fuertes".

Portugal, todavía campeona del máximo torneo de selecciones en Europa, cayó ante Bélgica por un gol a cero, anotación marcada en el minuto 42 por el jugador belga Thorgan Hazard.

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"No conseguimos el resultado que queríamos y dejamos la competición antes de lo deseado", inició el mensaje, publicado por Cristiano Ronaldo en su perfil oficial de Instagram y acompañado por una foto de los jugadores de Portugal y otra suya, ante la afición lusa.



"Pero estamos orgullosos de nuestro viaje, lo dimos todo para renovar el título", añadió el “Comandante”, que también felicitó a la selección de Bélgica por la victoria, uno a cero, ante los portugueses en el estadio de la ciudad de Sevilla de La Cartuja.

Cristiano Ronaldo, que se va de la Eurocopa 2020 como líder goleador con 5 tantos, aprovechó también para dar las gracias a los aficionados lusos, que "fue incansable apoyando el equipo de principio a fin. Corrimos y luchamos por ellos, para estar a la altura de la confianza que depositaron en nosotros".

Luego de la eliminación, la selección de Portugal regresó hoy a la ciudad de Lisboa procedente de Sevilla, España.

Los políticos portugueses dan apoyo a su selección



Las reacciones a la caída portuguesa no se hicieron esperar tampoco en el escenario político.

António Costa, primer ministro de Portugal, utilizó su cuenta de Twitter para agradecer a la selección su "empeño y dedicación".

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"Los campeones pierden de pie. La lucha y la entrega no fueron suficientes para pasar de fase, pero volvieron a honrar los colores de Portugal".

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente del país, , elogió al conjunto portugués a pesar de la derrota.

"Hicimos la mejor segunda parte desde que recuerdo", señaló Sousa, quien incidió que el equipo "no tuvo suerte. Para ser campeón es preciso suerte y talento. Hoy tuvimos talento, no tuvimos suerte".

Con información de EFE