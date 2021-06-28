Nueva baja en la Selección Azteca previo a la Copa Oro

El argentino Gerardo 'Tata' Martino, seleccionador de México, convocó este domingo a Efraín Álvarez, centrocampista del LA Galaxy estadounidense, para sustituir a Rodolfo Pizarro, del Inter Miami, en los partidos amistosos que el 'Tri' jugará ante Panamá y Nigeria en Estados Unidos previo a la Copa Oro.

La Federación Mexicana de Futbol no dio a conocer la causa de la baja de Pizarro, que se une a la del delantero del Guadalajara, José Juan Macías, por desgarro en el muslo izquierdo, y a la del lateral del Genk belga, Gerardo Arteaga, por motivos personales.

Álvarez, de 19 años, vivirá su segunda convocatoria por Martino, quien antes lo requirió para los duelos amistosos de México ante Gales y Costa Rica, en marzo.

Los partidos ante Panamá, el 30 de junio en Nashville, y Nigeria, el 3 de julio en Los Ángeles, serán los últimos de la preparación de México para la Copa Oro, en la que México debutará el 10 de julio.

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Ya ha estado con México



Álvarez, incluido en la prelista de México para la Copa Oro, pretende usar ambos cotejos para ganarse un puesto entre los mexicanos que buscarán el bicampeonato en el torneo de la Concacaf.

En la presente campaña de la MLS, Álvarez ha participado en nueve de los 10 partidos del Galaxy, en los que anotó un gol.

La Copa Oro marcará el inicio competitivo en la segunda mitad del año para México, que también tendrá que hacerle frente a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 y a las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022.

Martino ha reiterado en distintas conferencias que la prioridad para la elección de futbolistas la tiene el seleccionador olímpico mexicano, Jaime Lozano.

Por lo tanto, Lozano tendrá la opción de convocar a las estrellas del equipo absoluto, como Guillermo Ochoa, guardameta del América; Diego Lainez, el centrocampista del Real Betis español, y Edson Álvarez, defensa del Ajax neerlandés. El 'Tata' elegirá a los elementos para la Copa Oro, tras las elecciones de Jaime Lozano.

EFE

