Cristiano Ronaldo y Portugal se despiden de la Eurocopa | FOTOS

Un solitario gol de Thorgan Hazard al minuto 42, selló el pase de Bélgica a Cuartos de Final de la Eurocopa 2020 y dejó eliminados a Portugal, campeones defensores de la Euro 2016 y a Cristiano Ronaldo, que probablemente jugó su último torneo de este tipo, a sus 36 años.

Checa aquí las mejores fotos del partido, específicamente del complicado y frustrante partido para Cristiano Ronaldo, único futbolista con 5 Eurocopas, máximo anotador del torneo en su historia y capitán del equipo luso.

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