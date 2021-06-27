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Cristiano Ronaldo y Portugal se despiden de la Eurocopa | FOTOS
Bélgica dejó fuera a Portugal y Cristiano Ronaldo en los Octavos de Final de la Eurocopa, con un solitario gol. Checa esta galería con las mejores fotos.
Un solitario gol de Thorgan Hazard al minuto 42, selló el pase de Bélgica a Cuartos de Final de la Eurocopa 2020 y dejó eliminados a Portugal, campeones defensores de la Euro 2016 y a Cristiano Ronaldo, que probablemente jugó su último torneo de este tipo, a sus 36 años.
Checa aquí las mejores fotos del partido, específicamente del complicado y frustrante partido para Cristiano Ronaldo, único futbolista con 5 Eurocopas, máximo anotador del torneo en su historia y capitán del equipo luso.
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