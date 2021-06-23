¡Los 8 países ELIMINADOS de la Eurocopa 2020! | FOTOS

Terminó la primera fase de la Eurocopa 2020 en este 2021 y en esta galería te contamos cuáles fueron los países que quedaron eliminados y no avanzaron a la siguiente fase. Ocho equipos más, jugarán los Cuartos de Final, para encontrar al nuevo rey de Europa.

Países eliminados Eurocopa

1. Turquía: Del Grupo A y perdieron sus tres partidos, lléndose con cero puntos.

2. Finlandia: En un Grupo (B) muy cerrado, Dinamarca los dejó fuera con los mismos puntos.

3. Rusia: También del Grupo B y con 3 puntos, pero quedaron en cuarto lugar y eliminados.

4. Macedonia: Tres derrotas en el Grupo C y un momento emotivo con el histórico Goran Pandev.

5. Escocia: En el Grupo D lo tuvieron muy complicado y quedaron en cuarto lugar con 1 punto.

6. Eslovaquia: Fueron goleados por España en la última jornada del Grupo E y quedaron fuera.

7. Polonia: Lewandowski no pudo hacer todo solo y quedaron en último lugar del Grupo E.

8. Hungría: Por minutos, estuvo a nada de avanzar, pero su empate con Alemania los dejó fuera.

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