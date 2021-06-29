Países clasificados a Cuartos de Final de la Eurocopa | FOTOS

Se disputaron los Octavos de Final de la Eurocopa 2020 y ocho países avanzaron a Cuartos de Final y ocho más quedaron fuera. Checa esta galería con los rostos del triunfo, con los países que lograron avanzar.

Equipos en Cuartos de Final de la Eurocopa

Dinamarca venció 4-0 a Gales

Italia derrotó 2-1 a Austria

República Checa venció 2-0 a Países Bajos

Bélgica superó 1-0 a Portugal

España goleó 5-3 a Croacia

Suiza ganó 5-4 en penales a Francia

Inglaterra venció 2-0 a Alemania

Ucrania derrotó 2-1 a Suecia

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