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Países clasificados a Cuartos de Final de la Eurocopa | FOTOS
8 países siguen con el sueño de ganar la Eurocopa 2020, tras disputarse los Octavos de Final. Favoritos como Francia, Alemania y Portugal, quedaron fuera.
Se disputaron los Octavos de Final de la Eurocopa 2020 y ocho países avanzaron a Cuartos de Final y ocho más quedaron fuera. Checa esta galería con los rostos del triunfo, con los países que lograron avanzar.
Equipos en Cuartos de Final de la Eurocopa
Dinamarca venció 4-0 a Gales
Italia derrotó 2-1 a Austria
República Checa venció 2-0 a Países Bajos
Bélgica superó 1-0 a Portugal
España goleó 5-3 a Croacia
Suiza ganó 5-4 en penales a Francia
Inglaterra venció 2-0 a Alemania
Ucrania derrotó 2-1 a Suecia
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