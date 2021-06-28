Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Futbolistas que podrían jugar su última Eurocopa | FOTOS
La Eurocopa 2020, podría ser el último escenario para varios futbolistas, que parece complicado lleguen al máximo nivel en tres años, para la competencia de 2024.
La Eurocopa 2020 que se ha celebrado este 2021, podría ser el último escenario para muchos grandes futbolistas que parece complicado logren mantener el nivel para la edición 2024 que se jugará en Alemania. Por edad, Cristiano Ronaldo, Luka Modric o Karim Benzema, pudieron haber jugado su último torneo continental a nivel de naciones.
Futbolistas con última Eurocopa
1.Giorgio Chiellini, 36 años: Italia
2. Leonardo Bonucci, 34 años: Italia
3. Goran Pandev: 37 años: Macedonia
4. Maarten Stekelenburg, 38 años: Países Bajos
5. Luka Modrić, 35 años: Croacia
6. Robert Lewandowski, 32 años: Polonia
7. Jordi Alba, 32 años: España
8. Sergio Busquets, 32 años: España
9. Olivier Giroud, 34 años: Francia
10. Hugo Lloris, 34 años: Francia
11. Manuel Neuer, 35 años: Alemania
12. Karim Benzema, 33 años: Francia
13. Pepe, 36 años: Portugal
14. Cristiano Ronaldo, 36 años: Portugal
Más de este torneo: Los rostros de la eliminación de Francia en la Eurocopa | FOTOS