Futbolistas que podrían jugar su última Eurocopa | FOTOS

La Eurocopa 2020 que se ha celebrado este 2021, podría ser el último escenario para muchos grandes futbolistas que parece complicado logren mantener el nivel para la edición 2024 que se jugará en Alemania. Por edad, Cristiano Ronaldo, Luka Modric o Karim Benzema, pudieron haber jugado su último torneo continental a nivel de naciones.

Futbolistas con última Eurocopa

1.Giorgio Chiellini, 36 años: Italia

2. Leonardo Bonucci, 34 años: Italia

3. Goran Pandev: 37 años: Macedonia

4. Maarten Stekelenburg, 38 años: Países Bajos

5. Luka Modrić, 35 años: Croacia

6. Robert Lewandowski, 32 años: Polonia

7. Jordi Alba, 32 años: España

8. Sergio Busquets, 32 años: España

9. Olivier Giroud, 34 años: Francia

10. Hugo Lloris, 34 años: Francia

11. Manuel Neuer, 35 años: Alemania

12. Karim Benzema, 33 años: Francia

13. Pepe, 36 años: Portugal

14. Cristiano Ronaldo, 36 años: Portugal

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