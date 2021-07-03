Patrik Schick, en el nivel de Cristiano Ronaldo y Milan Baros

México. El delantero de la República Checa Patrik Schick iguala al astro portugués Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores de la Eurocopa 2020 al anotar su quinto gol en el torneo ante la selección de Dinamarca.

Patrik Schick también empata a su compatriota Milan Baros como máximo goleador de la República Checa en un mismo torneo. Baros anotó sus goles en el torneo que se jugó en Portugal en el 2004.

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Desgraciadamente para Schick ya no podrá aumentar sus estadísticas, ya que la escuadra checa fue eliminada en los cuarto de final por la selección danesa por marcador de 2-1. El jugador de la Bayer Leverkusen anotó en el inicio de la segunda parte del choque ante Dinamarca con un buen remate desde dentro del área que batió al arquero del Leicester City, Kasper Schmeichel.

Patrik Schick había anotado ante la selección de Escocia dos goles, y ante Croacia en la fase de grupos, en los octavos de final fue clave con su anotación para eliminar a los Países Bajos y ahora ante los daneses llegó a sus cinco tantos para igualar a Cristiano Ronaldo, que abandonó la competición en octavos de final cuando Portugal fue derrotado por Bélgica.

Milan Barros goleador de los checos en Portugal 2004



El atacante de la Bundesliga también empató la marca que consiguió Milan Baros en 2004. En aquella edición, la República Checa fue tercera del torneo y a lo largo de sus partidos, Baros batió a Letonia, a los Países Bajos y a Alemania en la fase de grupos. Cerró su racha de goles con dos a Dinamarca en los cuartos de final.

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Grecia, en semifinales, se cruzó en el camino de Baros y tras ganar 1-0 impidió al ex jugador del Liverpool aumentar su cuota anotadora. 17 años después, Schick inscribió su nombre en la historia de la selección de su país.

Con información de EFE