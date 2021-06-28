Los rostros de la eliminación de Francia en la Eurocopa | FOTOS

En una agónica serie de penales, tras terminar el partido 3-3 en tiempo regular y tiempos extra, Suiza derrotó 5-4 en penales a Francia, después de que la gran estrella, Kylian Mbappé fallara el quinto penal para los actuales Campeones del Mundo.

Los rostros de la derrota

Francia queda eliminada de la Eurocopa 2020, a pesar de ser los grandes favoritos para ganar el torneo. Checa esta galería donde Mbappé, Griezmann, Benzema, Pogba, Kanté y más estrellas del país galo, sufren ante la derrota en Octavos de Final.

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