La evolución de Cristiano Ronaldo, cabellera que inspira

¿Quién es el apoyo máximo de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal?

El futbolista portugués es un ícono del terreno de juego profesional y reflejo de evolución, no solamente por ser el ganador de cuatro balones de oro y sus drásticos cambios físicos a lo largo de su carrera futbolística. La cabellera de Cristiano Ronaldo y su look generalmente diferente siempre ha llamado la atención e impuesto tendencia.

El Manchester United descubrió en 2003 a Cristiano cuando tenía 18 años de edad y desde ese momento el manager Sir Alex Ferguson quien dirigía al equipo supo que Ronaldo tendría algo más que buenas jugadas dentro del mundo del fútbol. A esa edad la personalidad y el cabello del delantero eran rebeldes, un rizado decolorado muy evidente, los cambios de look siguientes todavía eran inimaginables.



La madurez y crecimiento dentro de su carrera futbolística se iba marcando, las diferencias se iban notando. En 2009 el Real Madrid realizaba el fichaje más caro de la historia, pagando cien millones de euros y no precisamente por un tratamiento capilar.

En Reino Unido su figura delgada y atlética era un gran atractivo, los fanáticos y críticos amaban y cuestionaban a la vez su apariencia o sus mejores peinados. Su perfil estaba siendo transformado con dieta saludable, horas en el gimnasio y complementando con los mejores cortes de cabello.

Cristiano Ronaldo en todo momento siempre ha demostrado una gran capacidad de cambio, en el fútbol varonil ha construido una personalidad excéntrica. Sus cambios estratégicos de equipo como de look lo han posicionado en el foco de las marcas, pero su aspecto y diseños estilísticos le han otorgado visibilidad absoluta en todo el mundo.

El gran paso que a la mayoría de los hombres les cuesta un poco de trabajo dar para pulir su imagen, para Cristiano Ronaldo nunca resultó tener mayor problema. Las críticas siempre las ha hecho parte de él y ha asegurado que todo lo que se hace en la cabeza es un juego o una manera de apoyar a las nuevas generaciones que lo han apoyado en

todo su desarrollo.

Debemos recordar que uno de los diseños que Cristiano uso por una larga temporada fue un relámpago bien definido en homenaje a un niño español el cual padecía una enfermedad en la cabeza. Cristiano Ronaldo costeo todo los gastos de la cirugía de Eric Ortiz Cruz.

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Looks de Cristiano Ronaldo menos acertados y más juzgados.

Old Trafford, rizos acompañados de mechas rubias. Su primer photocall del Manchester United.

2004. laterales y parte trasera rebajada, cresta desvanecida con puntas aclaradas. De los primeros cortes y peinados de CR7.

Entre 2007 y 2010, la mohicana ancha con sus mechas rizadas en la nuca lo marcaban como uno de los deportistas más arriesgados.

Fichado por el Real Madrid. Se reinventó con un corte titulado toilet brush, la parte superior elevada y laterales rebajado.

Seguido de grecas, líneas y figuras, ese fue el sello peculiar de Cristiano por varios meses.

El corte que bautizo con su propio nombre, corto de abajo, largo de arriba, peinado en diagonal hacia atrás y con la línea definida con navaja.

2018. Rizos neutrales, largos y decolorados a tono rubio. Rebajado de los lados por el motivo del sudor.

Con el moño samurái fue que dejó crecer un poco más su cabello.

Para Juventus, Cristiano portaba una trenza de vikingo.

200. Nuevo y espectacular peinado, rizos naturales y ochenteros, corte brócoli.

No sabemos si entró en crisis, pero también se ha rapado y las opiniones fueron muy favorables en su cuenta oficial de Instagram.

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