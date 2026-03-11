Ex compañero de Malagón reacciona a su lesión: ''Lo lamento mucho’’

La lamentable lesión de Luis Ángel Malagón ha repercutido al interior del futbol mexicano. Rodrigo Aguirre; actual futbolista de los Tigres pero con pasado en el Necaxa y en el América siendo compañero del arquero se pronunció sobre el tema. El 'Búfalo' se tomó un tiempo en conferencia de prensa y reiteró que cualquier futbolista sueña con estar en la Copa Mundial de la FIFA.

El 'Búfalo' reiteró lo complicado que es lesionarse a tan pocos días de un torneo tan importante: “Es algo que me puso triste la lesión de Malagón, ningún jugador que juega o enfrenta partidos pensando que pueda pasar algo de esa magnitud; para él era un sueño jugar el Mundial, lo lamento mucho porque es un gran compañero, compartí tanto en Necaxa como en América”, mencionó el delantero del equipo regiomontano.

Malagón se pronunció en redes sociales

Poco después de que se diera a conocer su lesión en el tendón de Aquiles, fue el mismo Malagón quien se refirió a la noticia a través de su Instagram: “Hay momentos en la vida difíciles de entender. Sobre todo, cuando te manejas en línea recta y de buena fe, hoy con todo el dolor de mi corazón quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones. Sobre todo, a mi familia por no abandonarme nunca. Herido y triste con el alma hecha pedazos.'', escribió el arquero.

Cabe recordar que, Malagón era la primera opción de Javier Aguirre en Selección Mexicana y ahora, se abre la puerta para varios guardametas como Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Andrés Sánchez y el mismo Guillermo Ochoa.