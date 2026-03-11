¡Alarma en Canadá! Alphonso Davies, en duda para el Mundial tras lesión

Este martes el Bayern Munich confirmó que Alphonso Davies sufrió una distensión en el músculo posterior del muslo derecho en el partido de la Champions League ante el Atalanta donde marcó en la goleada 6-1, una lesión que lo obligará a parar en un momento clave de la temporada y que genera preocupación en la Selección de Canadá de cara al Copa Mundial de FIFA 2026.

¿Cuánto tiempo estará fuera Alphonso Davies de las canchas?

El lateral canadiense se retiró con molestias durante el partido y, tras las pruebas médicas realizadas en Munich, se determinó que deberá cumplir un periodo de recuperación estimado entre cuatro y seis semanas. Aunque no se trata de una lesión grave, el tiempo de baja lo dejará fuera de varios compromisos importantes con el Bayern en Bundesliga y en la propia Champions League.

El técnico del conjunto campeón de la Bundesliga, Vincent Kompany, intentó llevar calma al señalar que “no es tan grave”, pero reconoció que Davies no podrá estar disponible en el corto plazo. Su ausencia obligará al Bayern a recurrir a alternativas para cubrir la banda izquierda.

TE PUEDE INTERESAR:



En Canadá, la noticia fue recibida con inquietud. Davies es considerado la gran figura del combinado nacional y su estado físico es fundamental para las aspiraciones del equipo en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque los plazos de recuperación indican que debería llegar a tiempo para la justa, la preocupación radica en el ritmo competitivo que pueda alcanzar tras la lesión.

El calendario juega a favor del jugador: con el Mundial programado para junio, Davies tendría margen suficiente para recuperarse y ponerse en forma. Sin embargo, cualquier recaída podría complicar su participación y dejar a Canadá sin su referente en el torneo más importante de su historia, al ser anfitrión por primera vez.

