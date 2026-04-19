Futbolista mexicano prácticamente deja sin título a Jorge Sánchez en Grecia

Golpe brutal fue el que le dio el AEK Atenas al PAOK en la lucha por el título liguero en Grecia. Orbelín Pineda y su club vencerion 3-0 al cuadro en el cual milita Jorge Sánchez y dependen de sí mismos para alzar el campeonato en mayo. Por si fuera poco, el 'Maguito' anotó el tercer tanto de su equipo, consolidándose como uno de los futbolistas pilares del AEK.

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Luz y sombra fue lo que se vio en el rendimiento de los futbolistas mexicanos hoy en país helénico. Tanto Pineda como Sánchez arrancaron como titulares en sus respectivos equipos, pero, fue el ex jugador de las Chivas del Guadalajara quien sobresalió en el campo de juego. Pineda jugó todo el partido, anotó el tercer tanto del AEK al minuto 80 y tuvo una calificación por arriba del 7.5, mientras que, el lateral fue amonestado en el primer tiempo y salió al 47' del partido.

Ambos mexicanos van por el título

A pesar de la derrota, el PAOK tiene que concentrarse para la final de la Copa ante el OFI que será este sábado 25 de marzo en punto de las 11:30 am (hora de la Ciudad de México). Jorge Sánchez y su equipo tienen la gran oportunidad de abrir sus vitrinas y alzarse con el título coopero esta temporada.

En el caso del AEK, los capitalinos están en la cima en esta fase final por el título con 66 puntos, a cinco de distancia del Olympiakos y a ocho del PAOK. Con 12 puntos por jugarse, Pineda y compañía dependen de si mismos para consagrase campeones de la liga en las próximas semanas.