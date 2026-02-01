Ex futbolista indicó cómo fue padecer cáncer; un milagro lo salvó

Muchos futbolistas han confesado que al estar en un mundo lleno de lujos y comodidades, pierden el piso y se sienten invencibles. Sin embargo, este futbolista vio cómo toda la fama y leyenda que pueda existir alrededor de su nombre no valía nada. Esto fue lo ocurrido con Carlos Hermosillo, quien platicó cómo superó el cáncer de una manera bastante misteriosa.

¿Carlos Hermosillo padeció cáncer cuando era futbolista?

En días recientes, además de que su nombre fue utilizado en los medios de espectáculos por expresar cómo fue afectado su rendimiento futbolístico al perder el amor de Laura Flores, también comentó que a mitad de la pandemia su vida se enfrentó con algo sumamente complicado. Se indica que tras sentir complicaciones con una tos molesta, fue con el médico para que le checaran y confirmaran el por qué de sus molestias.

En las primeras revisiones le indicaban que algo andaba mal y tras irse a los Estados Unidos, lo mandaron a hacer estudios y tras una biopsia, le dijeron que tenía cáncer de tiroides. La leyenda de Cruz Azul afirmó que en ese momento se puso a llorar y pensó que su vida se había acabado. Porque además en mitad de la crisis por la pandemia, el doctor estadounidense le dijo que no lo podrían operar hasta pasadas seis semanas.

Evidentemente el tema se volvió crítico, confesó que no se quedó parado y buscó una alternativa ante el complicado diagnóstico médico.

¿El ex futbolista todavía tiene cáncer?

Justamente la manera milagrosa en que se curó fue gracias a que contactó a una entrenadora y ella le ayudó a desintoxicarse: “... le hablo a una entrenadora que vive en Cuernavaca. Le dije: fíjate que me está pasando esto y me dijo: me vas a hacer caso a lo que yo te diga. Primero vas a hacer un detox, después vas a comer todo lo que viene de la tierra, no quiero ver carne, ni pollo, ni pescado, nada. Durante dos semanas, todo lo que venga de la tierra, me dijo: es energía Carlos, todo lo que viene es energía”.

@carlos.hermosillo27 Está circulando una información de que tengo cáncer y que no hay nada que hacer, ¡eso es falso! ❌ Estoy perfecto de salud, estoy muy bien de salud. Gracias a Dios, estoy vivito y coleando. Simplemente es una nota de mal gusto… ♬ sonido original - Carlos Hermosillo

Ante eso, se indica que cuando llegó a la operación muy revitalizado por la dieta que adquirió, milagrosamente le indicaron que al salir del quirófano el tumor había desaparecido. Por eso, ahora toma medicamentos para ayudar a sus tiroides, después de una experiencia que le hizo ver la vida de manera totalmente distinta.