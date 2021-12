Estudio revela cuándo será la próxima pandemia

La pandemia por el COVID-19 ha puesto de cabeza al mundo y ha adelantado las reflexiones sobre la salud de la humanidad, así como la preocupación de que en un futuro cercano podamos vivir algo similar.

Y es que según ha advertido un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, una pandemia de similar gravedad que la del COVID-19 podría llegar al mundo más pronto de lo que pensamos. El documento indica que a partir de ahora sería mucho más común vivir eventos como este, y pronostica que aproximadamente dentro de 60 años estaríamos sufriendo de nueva cuenta este suceso.

Te puede interesar: Se disfraza de Joker y apuñala a 10 personas en el metro

Para llegar a esta conclusión, los expertos de la Universidad de Padua en Italia se han dedicado en los últimos meses a analizar minuciosamente el comportamiento de la propagación de los virus en la humanidad, y han descubierto que en realidad los contagios de otros tipos de enfermedades son más comunes de lo que algunos creemos.

El año en el que sufriremos otra pandemia

Después de haber estudiado la dispersión de enfermedades en todo el mundo durante los últimos 400 años para predecir el riesgo futuro, han determinado que el 2080 será el año en el que podríamos vivir otra pandemia mundial de alto riesgo.

Getty Kozhikode, India - Virus Nipah

La probabilidad de sufrir una pandemia para cualquier persona es del 2% en cada año. Esto quiere decir que un ser humano nacido en el año 2000 tendría aproximadamente un 38% de probalilidades de experimentarla, por lo menos en dos ocasiones durante su vida.

Te puede interesar: Variante Ómicron de COVID-19 ya se encuentra en Canadá

El equipo también descubrió que las posibilidades de sufrir otra pandemia importante son cada año mayores, y que deberíamos estar mejor preparados para el futuro, pues de lo contrario, lo efectos para la economía y el costo de las vida humanas serían devastadores, tal como ha ocurrido en los últimos dos años con los efectos del COVID-19 a nivel mundial.