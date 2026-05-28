Ex jugador del América arremete contra Pumas: ''Su afición es muy gris’’

La final del Torneo Clausura 2026 entre Cruz Azul y los Pumas de la UNAM sigue dando de que hablar. La caída de Universidad Nacional en la gran final y la forma de jugar por parte de los pupilos de Efraín Juárez fue tema de conversación y uno de los que pronunció al respecto fue Ángel Reyna. El ex futbolista del América calificó el plan de juego auriazul como poco lucidor y se dio el lujo de mandarle un mensaje a la afición del equipo del Pedregal.

En el podcast Five Dreams Studio, el famoso 'Pleititos' se fue a la yugular contra Universidad Nacional: “¿Por qué la afición de Pumas no pesa? Porque es gris. Se conforman con muy poco. En cinco o seis partidos tuvieron muy pocos tiros a gol y casi no generaron jugadas. Contra América no existieron. Contra Pachuca tampoco, aunque ahí les ayudó un error de planeación del rival”, comentó el que también fuera jugador del Pachuca.

Por otro lado, Reyna alabó la forma de jugar por parte de la Máquina Celeste y es que el actual campeón del futbol mexicano no perdió un solo partido en toda la liguilla del Clausura 2026 con saldo de cuatro victorias y dos empates. “Cruz Azul salió a querer ser campeón, salió a aplastar. No puedes permitir que te ganen una copa en tu cancha y todavía buscar culpables en el arbitraje”, finalizó.

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