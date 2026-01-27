Ex jugador de Chivas llega a HISTÓRICO club del futbol mexicano

Refuerzo de lujo para los Potros de Hierro del Atlante. Luis Olivas se convirtió en nuevo futbolista del equipo azulgrana en pleno Torneo Clausura 2026. El canterano de las Chivas del Guadalajara dejó la disciplina de los Cañoneros de Mazatlán y se pondrá a las órdenes del estratega mexicano Ricardo Carbajal.

A través de sus redes sociales oficiales, el Atlante dio a conocer el movimiento y rápidamente destapó la algarabía de los aficionados del Potro de Hierro: ''Presentamos al defensa Luis Olivas como nuestro nuevo refuerzo. Se integra al Club para competir en el Torneo Clausura 2026 ¡Bienvenido a los #PotrosDeHierro! 🐎 #SerAtlante #TodosSomosAtlante.'', decía el tweet azulgrana.

Con experiencia en el futbol español

Olivas de 25 años puede presumir su paso por el balompié europeo y fue específicamente de 2019 al 2020 con el Tuledano del futbol ibérico. Después, pasó a las filas de la sub-20 rojiblanca y posteriormente recibió una oportunidad en el Tapatío, club en el que brilló con luz propia.

Los Cañoneros de Mazatlán se hicieron de su cesión por un año (julio de 2023- julio de 2024) y rápidamente destacó en la línea defensiva del conjunto sinaloense. Ahora, probará suerte nuevamente en la Liga de Expansión y será con uno de los equipos más emblemáticos del futbol mexicano.