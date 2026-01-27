TV AZTECA transmitirá el Fluminense vs Gremio en la jornada 1 del Brasileirao 2026

La magia del futbol brasileño llega a México a través de la señal de TV Azteca Deportes. La considerada mejor liga del continente americano y una de las que tiene más nivel en el mundo la podrás sintonizar a través de nuestro sitio y app. Para empezar con el pie derecho esta aventura en el Brasileirao, te traeremos tres cotejos en esta primera fecha y uno de ellos será el Fluminense contra Gremio desde el mítico Maracaná.

Este miércoles 28 de enero a las 4:30 pm, el semifinalista del Super Mundial de Clubes recibirá al Gremio en uno de los duelos que se llevan los reflectores de la primera fecha del Brasileirao. El mejor equipo de transmisión deportiva te trae triple cartelera del balompié sudamericano en este recién iniciado 2026.

La mejor liga del continente americano

Los 20 clubes de la Primera División de Brasil lucharán por el título del Brasileirao en una temporada que durará todo el año y en cual no solo se disputará el trofeo de campeón. La lucha por el descenso estará al rojo vivo, además, un cupo en competiciones internacionales será la búsqueda de los equipos brasileños.

Atlético Mineiro contra Palmeiras, Sao Paulo frente a Flamengo y el antes mencionado Fluminense vs Gremio la podrás disfrutar por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Deportes Network, la app de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.