ÚLTIMA HORA: Pumas se desprendería de una de sus ESTRELLAS para el Clausura 2026
La inminente llegada de Robert Morales al Club Universidad Nacional dejaría sin minutos al delantero mexicano, quien suena para reforzar al Atlas.
El Club Universidad Nacional tiene prácticamente todo listo para darle la bienvenida a su nuevo delantero y con ello, los minutos de Guillermo Martínez se verían drásticamente reducidos. Este tema, le abriría la puerta al famoso 'Memote' de buscar un nuevo club y parece que los Rojinegros del Atlas ya alzaron la mano para hacerse de sus servicios.
De acuerdo a reportes de ESPN, el club tapatío buscaría hacerse de la carta del ariete mexicano para el Torneo Clausura 2026 y darle una nueva herramienta a Diego Cocca en la ofensiva. Cabe destacar que, Martínez tiene contrato con los Pumas a finales de este año y podría negociar con cualquier club en el próximo mercado de transferencias veraniego para llegar como agente libre. Por esta razón, los del Pedregal no verían con malos ojos negociar a Memote y recuperar algo de lo desembolsado en el pasado.
Ofensiva renovada
El equipo auriazul dio a conocer la llegada de Jordan Carrillo procedente de Santos Laguna, Juninho de Flamengo y se habla de negociaciones muy avanzadas con Robert Morales. Estos movimientos refrescan totalmente a los Pumas en cuanto a ofensiva y buscarán darle la vuelta a la página lo más rápido posible tras lo sucedido en el pasado certamen Apertura 2025.
Efraín Juárez y sus pupilos debutarán en el Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario cuando reciban a los Gallos Blancos de Querétaro el domingo 11 de enero al mediodía.