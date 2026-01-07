ÚLTIMA HORA: Pumas se desprendería de una de sus ESTRELLAS para el Clausura 2026

El Club Universidad Nacional tiene prácticamente todo listo para darle la bienvenida a su nuevo delantero y con ello, los minutos de Guillermo Martínez se verían drásticamente reducidos. Este tema, le abriría la puerta al famoso 'Memote' de buscar un nuevo club y parece que los Rojinegros del Atlas ya alzaron la mano para hacerse de sus servicios.

De acuerdo a reportes de ESPN, el club tapatío buscaría hacerse de la carta del ariete mexicano para el Torneo Clausura 2026 y darle una nueva herramienta a Diego Cocca en la ofensiva. Cabe destacar que, Martínez tiene contrato con los Pumas a finales de este año y podría negociar con cualquier club en el próximo mercado de transferencias veraniego para llegar como agente libre. Por esta razón, los del Pedregal no verían con malos ojos negociar a Memote y recuperar algo de lo desembolsado en el pasado.

Ofensiva renovada

El equipo auriazul dio a conocer la llegada de Jordan Carrillo procedente de Santos Laguna, Juninho de Flamengo y se habla de negociaciones muy avanzadas con Robert Morales. Estos movimientos refrescan totalmente a los Pumas en cuanto a ofensiva y buscarán darle la vuelta a la página lo más rápido posible tras lo sucedido en el pasado certamen Apertura 2025.

Efraín Juárez y sus pupilos debutarán en el Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario cuando reciban a los Gallos Blancos de Querétaro el domingo 11 de enero al mediodía.