Ex jugadores de Cruz Azul descendieron en Argentina

Sábado negro para los aficionados de Godoy Cruz, el club argentino perdió la categoría y tendrá que jugar en la Segunda B nacional el próximo año. Un empate a un gol contra Deportivo Riestra los condenó y hay varios futbolistas que pasaron por el futbol mexicano especialmente de Cruz Azul que podrían jugar en la división de abajo o buscar nuevas latitudes si quieren seguir en alguna primera división.

Juan Escobar, Walter Montoya y Guillermo 'Pol' Fernández son los los ex jugadores de la Máquina Celeste que descendieron en la Argentina con Godoy Cruz y solamente el lateral paraguayo tuvo actividad en este compromiso. Un solo triunfo a lo largo de 16 partidos fue lo que consiguió el club sudamericano y que justamente consumó su descenso el día de hoy. Cabe recordar que, los tres futbolistas antes mencionados fueron parte de la generación que acabó con la sequía liguera de Cruz Azul en el Torneo Guardianes 2021 bajo el mando del estratega peruano; Juan Reynoso.

Un mexicano y un ex rayo

Por si fuera poco, Luca Martínez Depuy y Vicente Poggi también están en la plantilla actual de Godoy Cruz. El primero de ellos, es delantero mexicano y su carta pertenece a Rosario Central y estuvo prestado al Tiburón. Por otro lado, el pivote uruguayo salió de Defensor Sporting de Uruguay e inmediatamente fue fichado por los Rayos del Necaxa.

A sus 23 años, el volante sudamericano tiene vínculo hasta 2028 y podría ser una de las primeras fichas de cambio por parte de Godoy Cruz para solventar lo que viene en años venideros.