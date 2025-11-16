La razón por la que Marcelo Bielsa considera al América uno de los mejores equipos del mundo

El Club América vuelve a colocarse en el centro de la conversación futbolística internacional por una definición del plantel que hizo Marcelo Bielsa . Quien ha sabido ser uno de los entrenadores más influyentes y respetados del mundo, habló con Rodrigo 'Búfalo' Aguirre y le mencionó que piensa de las Águilas.

¿América es favorito para el Clausura 2025?

El "Loco" Bielsa es uno de los directores técnicos más exigentes, analistas y minuciosos. Su definición del club ha quedado resonando en la cabeza del delantero de las Águilas. Esto fue lo que dijo.

¿Qué dijo Marcelo Bielsa sobre la calidad futbolística de Club América?

Bielsa no dudó en situar a la institución azulcrema entre la élite mundial. Así lo ha afirmado el futbolista de 31 años, según la información recogida por El Futbolero. "Siempre me lo dice, que trate de aprovechar que estoy en uno de los mejores equipos del mundo. Así me siento, afortunado de estar en el América", afirmó Aguirre.

Las palabras de Bielsa reafirman la magnitud del club capitalino dentro del panorama internacional. Las Águilas se han consolidado como el equipo más ganador de México y el "Loco" lo tiene claro.

El paso de Marcelo Bielsa por Club América en los años 90

El actual director técnico de la Selección de Uruguay dirigió al club de Coapa en la década de los noventa. Por lo tanto, conoció bien su estructura, su exigencia y su alcance mediático. De este modo, no dudó en describirlo como una institución de élite.

A esta valoración se suma otro elemento revelado anteriormente por otro jugador del plantel: Sebastián Cáceres. Para Marcelo Bielsa, América es uno de los pocos clubes que obliga a sus futbolistas a rendir bajo presión cada fin de semana. En su visión, solo un puñado de equipos en el mundo (como Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Boca Juniors o River Plate) generan un entorno competitivo tan exigente. Para el argentino de 70 años, esa tensión constante convierte a las Águilas en un plantel comparable a la élite global.