¿Quién es el exfutbolista de Cruz Azul que es dueño de dos barberías en Paraguay?

En medio de la Fecha FIFA , lo cual causa el parón del futbol a nivel clubes, un sinfín de curiosidades han inundado las redes sociales en torno a los equipos más importantes de México. Uno de ellos es Cruz Azul, institución cuyo jugador ahora mismo es dueño de un par de barberías en Paraguay.

Se trata de un jugador que solamente formó parte del club un torneo, por lo cual no logró un impacto significativo en la institución celeste. A pesar de ello, muchos seguidores de Cruz Azul aún lo recuerdan gracias a su labor en el centro del campo, por lo que, tras su paso como entrenador, ahora es un exitoso empresario.

¿Quién es y cuántos años tiene Marcelo Palau?

Nacido el 1 de agosto en la ciudad de Florida, en Uruguay, Marcelo Palau es un exfutbolista y entrenador uruguayo que cuenta con 40 años de edad y que formó parte de la primera división de Paraguay, aunque en su pasado como profesional se distinguió por ser un centrocampista de contención.

¿Cómo fue el paso de Marcelo Palau en Cruz Azul?

Marcelo Palau arribó a la Máquina de Cruz Azul en un acuerdo a préstamo en el año 2011, aunque vale decir que solamente duró seis meses en la institución. El uruguayo nunca pudo obtener la titularidad absoluta, aunque es recordado por los minutos que disputó de recambio y por su técnica con el balón en los pies.

¿Qué fue de Marcelo Palau tras su paso en Cruz Azul?

Una vez que se confirmó su salida del Cruz Azul y de la Liga BBVA MX, Marcelo Palau probó suerte en equipos de Brasil y Paraguay. Fue en dicho país en donde cerró su participación en el profesionalismo, por lo que, desde aquel momento, comenzó su etapa como entrenador de futbol.

Sus únicos dos equipos como entrenador están en Paraguay, siendo estos el Tacuary y el Club 2 de Mayo, equipo en donde recientemente cerró su participación. Palau está consciente que su participación en el futbol apenas ha comenzado, aunque lo anterior no exime que se haya desenvuelto en otras etapas distintas.

¿Qué negocios tiene Marcelo Palau además del futbol?

De acuerdo con el portal “Vamos Cruz Azul”, el nacido en Uruguay ha sentado bases en Paraguay, por lo que se sabe que hoy en día forma parte de un proyecto junto a un amigo que consta de dos barberías en Asunción , por lo que mezcla su amor por el futbol con este nuevo negocio de su vida.