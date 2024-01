Pelé podría ser desenterrado por esta insólita razón

A más de un año de la muerte de Edson Arantes do Nascimento, Pelé vuelve a ser el centro de atención debido a la polémica que ha generado una mujer de 60 años de edad, quien se encuentra reclamando parte de la fortuna de la leyenda de Brasil, quien murió el 29 de diciembre de 2022 a causa de cáncer de colon.

Maria do Socorro Azevedo, es quien estaría reclamando la fortuna de O’Rei, pues asegura ser hija del exjugador de Santos FC luego de que su madre le contara sobre una supuesta aventura con Pelé en Brasil, no obstante, Edson Arantes do Nascimento nunca se habría enterado.

Piden prueba de ADN de Pelé

Ha pasado tiempo desde que el exjugador fue enterrado, no obstante, la mujer que afirma ser su pariente ha exigido la exhumación de los restos para poder practicar una prueba de ADN y confirmar lo que asegura para poder ser heredera de los bienes de O’Rei.

La solicitud fue hecha al Tribunal de Sao Paulo para poder llevar a cabo la prueba de paternidad aunque la familia del astro brasileño se encuentra en desacuerdo con la versión de los hechos y la posible exhumación de los restos del exjugador.

“Él indicó que existe la posibilidad de otra hija, cuyo reconocimiento dependerá de una prueba de ADN que no le pudo ser realizada (a Pelé) por la pandemia y su situación de salud”, fueron las palabras de la abogada de Pelé.

En caso de que la versión de Maria do Socorro Azevedo sea verdadera y se compruebe que es hija de Edson Arantes do Nascimento, la viuda del exfutbolista de la Selección de Brasil únicamente se quedaría con el 30 por ciento de las ganancias.

