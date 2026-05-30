Fallece “Billy” Álvarez, expresidente de Cruz Azul

Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente del Cruz Azul entre 1988 y 2020, falleció la madrugada de este sábado a los 80 años de edad.

Hasta el momento, los detalles del deceso no han sido revelados.

Durante los tres años que dirigió a la institución capitalina, Álvarez Cuevas obtuvo un título de liga en el Invierno 97. En septiembre del año pasado, “Billy” fue arrestado en un domicilio de la Ciudad de México, acusado de múltiples delitos.

Información en desarrollo.