FC Juárez vs Mazatlán y Puebla vs Rayados de Monterrey EN VIVO, Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Disfruta completamente en vivo los partidos entre FC Juárez y Mazatlán y Puebla vs Rayados de Monterrey de la Jornada 7 del Apertura 2025 a través de TV Azteca Deportes este viernes 29 agosto
¡Comienza la fiesta! No te pierdas el inicio de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre FC Juárez y Mazatlán en el Estadio Olíumpico Benito Juárez y al terminar el partido entre Puebla y Rayados de Monterrey de Sergio Ramos desde el Estadio Cuauhtémoc, todo
EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com
y Azteca 7.