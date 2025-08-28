FC Juárez vs Mazatlán y Puebla vs Rayados de Monterrey EN VIVO, Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¡Comienza la fiesta! No te pierdas el inicio de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre FC Juárez y Mazatlán en el Estadio Olíumpico Benito Juárez y al terminar el partido entre Puebla y Rayados de Monterrey de Sergio Ramos desde el Estadio Cuauhtémoc, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y Azteca 7.

