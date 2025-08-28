deportes
FC Juárez vs Mazatlán y Puebla vs Rayados de Monterrey EN VIVO, Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo los partidos entre FC Juárez y Mazatlán y Puebla vs Rayados de Monterrey de la Jornada 7 del Apertura 2025 a través de TV Azteca Deportes este viernes 29 agosto

Eduardo Camarena
Liga MX
¡Comienza la fiesta! No te pierdas el inicio de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre FC Juárez y Mazatlán en el Estadio Olíumpico Benito Juárez y al terminar el partido entre Puebla y Rayados de Monterrey de Sergio Ramos desde el Estadio Cuauhtémoc, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y Azteca 7.

