La fecha en la que Diego Lainez podría llegar a Tigres

El futuro de Diego Lainez podría resolverse muy pronto, luego de que el mexicano quedara fuera de los planes tanto del Braga, en donde se encontraba a préstamo y del Betis. El club español sigue siendo el dueño de su carta.

El regreso de Lainez a la Liga BBVA MX también podría estar muy cercano. Más allá de que ha sido relacionado con América para un posible regreso y hasta con Chivas, el club que le abriría las puertas al mexicano es Tigres y Diego Cocca, el técnico de los universitarios, habló al respecto.

Diego Cocca habla del posible fichaje de Lainez con Tigres

Tigres empató con Xolos en la Jornada 3 del Clausura 2023 y tras el encuentro, Diego Cocca fue cuestionado sobre la posible llegada de Lainez a la plantilla y aseguró que hay voluntad por parte de las dos partes para que se concrete el fichaje.

“Si existen dos voluntades, es muy probable que venga. Es una posibilidad, a mi me parece un jugador interesantísimo que ya ha destacado en el futbol mexicano. Lógicamente no está en su mejor momento, porque no ha jugado”, declaró el argentino.

De igual manera, dio una fecha para que se resuelva la situación y quizá, para la llegada de Diego Lainez al equipo. Cabe recordar que, según distintas fuentes, Tigres es el único equipo dispuesto a pagar el sueldo que el mexicano pide.

“Seguramente la semana que viene y veremos como terminamos de arreglar nuestro plantel para lo que viene. Yo siempre digo, uno puede tener voluntad, pero tiene que estar la del otro. Así que si hay dos voluntades, seguramente puede ser”, sentenció. Lainez podría ser el último refuerzo de Tigres, tras el reciente fichaje de Nico Ibáñez.

