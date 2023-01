Javier Aguirre le cierra las puertas a Diego Lainez en el Mallorca

Se le cierra otra puerta a Diego Lainez. El futbolista azteca busca un nuevo equipo donde pueda sumar minutos, luego de cuatro años de pesadilla en el Viejo Continente, pues ni con el Betis de LaLiga y ni el Braga de Portugal, pudo consolidarse.

Se dice que el exjugador del América espera quedarse en Europa, pues quiere una revancha personal, y medios españoles especularon que Javier Aguirre podría darle esa oportunidad que estaba buscando, con el Mallorca.

Javier Aguirre le cierra las puertas a Diego Lainez

Si bien, en una conferencia de prensa no quiso hablar al respecto, pues comentó que eso era decisión de la directiva. Previo al encuentro contra el Celta de Vigo, de este viernes 20 de enero, el entrenador dejó claro que no busca refuerzos.

“Yo no pedí nada porque estamos bien, fuertes. El vestuario es una gran familia, aunque si alguien pide salir, cuestión que no me consta, lo valoraríamos. Salvo la derrota contra el Getafe, que fue un bajón tras el Mundial, y dimos una muy mala imagen que no gustó a nadie, hemos competido ante rivales muy fuertes”, dijo.

Con esto, queda claro que Diego Lainez nunca estuvo en planes de Aguirre o del Mallorca, por lo que el futbolista mexicano tendrá que buscar en otro lado para poder sumar los minutos que busca, en busca de un lugar en el Mundial de 2026, donde nuestro país será sede junto a Estados Unidos y Canadá.

Tigres la principal opción de Diego Lainez

Ahora bien, tanto América, como Tigres, le abrieron las puertas para regresar a la Liga BBVA MX, certamen del que ya fue campeón con las Águilas, previo a su aventura por Europa. Pero todo indica que los de Coapa ya se bajaron del barco, pues el sueldo que pide -se dice que 2 millones de dólares- es demasiado para ellos.

Pago que los felinos parece que si estarían dispuesto a dar; incluso, el DT de los universitarios, Diego Cocca, le abrió las puertas durante la semana y así poder regresar al futbol mexicano.