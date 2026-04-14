Fecha y Hora del arranque de LIV Golf Mexico City

Llegó Navidad para los amantes del golf en la Ciudad de México. El jueves 16 de abril dará inicio el LIV Golf Mexico City en el Club de Golf Chapultepec ubicado en la capital de nuestro país. El prestigioso evento se detendrá en CDMX para vivir una de las fechas más emocionantes de toda la temporada. Será este jueves 16 de abril a la 1 pm cuando se de el “shotgun start” y empezar a disfrutar de este deporte tan emblemático.

La mejor cobertura por TV Azteca Deportes

Como ya es tradición, TV Azteca Deportes tiene los mejores eventos para sus aficionados y esta vez no será la excepción. Podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS el LIV Golf Mexico City desde el Club de Golf Chapultepec por nuestra señal.

Desde la primera ronda este jueves 16 de abril, la segunda que se llevará a cabo el viernes 17 de abril, la ronda 3 el sábado 18 de abril y la ronda final el domingo 19 de abril (los últimos tres días iniciaremos transmisión al mediodía) . Por si fuera poco, tendremos presencia mexicana en uno de los equipos más fuertes del LIV; Torque FC. Carlos Ortiz y Abraham Ancer forman parte del equipo latinoamericano y buscarán dejar muy buenas sensaciones ante su público.

