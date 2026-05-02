Fecha y hora EXACTA para ver el Atlas vs Cruz Azul, partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026

La Perla Tapatía tendrá juego de liguilla este sábado 2 de mayo cuando el Estadio Jalisco abra sus puertas para recibir a los Rojinegros del Atlas y a la Máquina Celeste de la Cruz Azul en partido de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Los pupilos de Joel Huiqui parten como favoritos para llevarse la serie, sin embargo, Diego Cocca y sus dirigidos buscarán dar la sorpresa de la fase final y meterse entre los cuatro semifinalistas del certamen.

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Será este sábado 2 de mayo en punto de las 9:15 pm cuando los Zorros enfrenten al conjunto de La Noria en un partido imperdible de cuartos de final. El conjunto rojinegro tratará de sacar ventaja en casa y viajar la próxima semana a la Ciudad de México para sentenciar la eliminatoria. Cabe recordar que, cualquier empate en el global, le da el pase a la siguiente ronda a Cruz Azul.

Debut de Joel Huiqui en liguilla

Será la primera vez que el ex defensor mexicano dirija un partido de fase final en la Primera División de México. Tras la repentina salida de Nicolás Larcamón hace unas semanas, el estratega recibió una oportunidad en el banquillo y aprobó en su debut tras la goleada sobre los Rayos del Necaxa 4-1 en la última jornada.

Por otro lado, Cocca es un experto en jugar este tipo de partidos y tratará de conseguir su tercer título con el equipo rojinegro tras lo hecho hace unos años en un histórico bicampeonato.