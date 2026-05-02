Juegos de la vuelta de los cuartos de final que se disputarán HOY sábado 2 de mayo de la Liga BBVA MX Femenil

Los cuartos de final de vuelta de la Liga MX Femenil están a la vuelta de la esquina. El Estadio Banorte abrirá sus puertas para recibir a las Águilas del América y a las Bravas de Juárez en el duelo de cuartos de final. Más tarde, el Gigante de Acero se vestirá de gala para tener el duelo entre las Rayadas de Monterrey y la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Con ello, hoy, se definirán dos semifinalistas del Torneo Clausura 2026.

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Será este sábado 2 de mayo en punto de las 3:55 pm cuando el club de Coapa reciba al equipo fronterizo para obtener al primer semifinalista del certamen. En el duelo de ida, quedaron empatadas a un gol y por esta razón, las capitalinas tendrán que ir por la victoria en el global si quieren acceder a la siguiente ronda.

A las 6:15 pm, las Rayadas de Monterrey le harán los honores a la Máquina Celeste para definir al segundo semifinalista de la competición. El cuadro albiazul sacó el empate en la casa de Cruz Azul y tiene la misma ventaja que las Águilas en su serie, el empate global les da el pase.

Van por la hazaña

Tanto Bravas de Juárez como Cruz Azul tratarán se ganar sus respectivos partidos y eliminar a dos de los grandes favoritos al título. Cabe destacar que, cualquier victoria le sirve a ambos clubes para acceder a la siguiente ronda y seguir soñando con su primer título en la Liga MX Femenil.