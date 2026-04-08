Fecha y hora EXACTA para ver el Toluca vs LA Galaxy en los cuartos de final de ida en la Concacaf Champions Cup

El Nemesio Diez abrirá las puertas para recibir los cuartos de final de ida en la Concacaf Champions Cup. Los Diablos Rojos del Toluca le harán los honores a Los Angeles Galaxy en un duelo de pronóstico reservado. El cuadro dirigido por Antonio Mohamed parte como favorito en esta serie, pero, el cuadro de la Major League Soccer querrá eliminar al actual bicampeón del futbol mexicano e instalarse en las semifinales del certamen internacional.

Te puede interesar: Fecha y hora EXACTA para ver el Tigres vs Seattle Sounders en los cuartos de final de ida en la Concacaf Champions Cup

La casa de los 'Choriceros' será sede de este cotejo programado para el miércoles 8 de abril a las 9:00 pm. Dos grandes de sus respectivas ligas chocarán en busca de meterse entre los cuatro mejores del torneo y no solo soñar con levantar el trofeo en unos meses, también, tener el boleto al Super Mundial de Clubes.

¿Podrán Tigres y Toluca ganar hoy?

Tras un martes desastroso para los clubes de la Liga MX en los cuartos de final de ida en la Concacaf Champions Cup con el empate sin goles del Club América ante el SC Nashville en Tennesse y la goleada que recibió por 0-3 Cruz Azul ante Los Angeles Football Club, toca turno para 'felinos' y 'Diablos Rojos'.

Los pupilos de Guido Pizarro recibirán al Seattle Sounders a las 7:00 pm de este miércoles 8 de abril en el 'Volcán' y como ya se había mencionado, Toluca se verá las caras con el Galaxy en el Nemesio Diez dos horas después.