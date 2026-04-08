Fecha y hora EXACTA para ver el Tigres vs Seattle Sounders en los cuartos de final de ida en la Concacaf Champions Cup

Partidazo en suelo regiomontano en las noches mágicas de la Concacaf Champions Cup. Los Tigres de la UANL recibirán al Seattle Sounders en el duelo de ida de los cuartos de final en el certamen continental. Los pupilos de Guido Pizarro consiguieron su boleto a esta instancia tras un remontada épica ante el FC Cincinnati, mientras que, el cuadro de Washinghton venció con autoridad al Vancouver Whitecaps de Thomas Muller.

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Este cotejo está programado para el miércoles 8 de abril en punto de las 7:00 pm desde el Estadio Universitario. El club mexicano tendrá que salir con autoridad en su cancha y buscar prácticamente encaminar la serie en el 'Volcán' y no sufrir de más en patio ajeno. Por otro lado, el único campeón de la MLS de la Concacaf Champions tratará de 'salir vivo' y sentenciar la serie en su terreno de juego.

En busca de la primera victoria de la Liga MX

Los Tigres de la UANL buscarán conseguir el primer triunfo en estos cuartos de final de la Concacaf Champions Cup por parte de un equipo mexicano. El Club América empató sin goles ante el SC Nashville en Tennessee y Cruz Azul fue goleado 3-0 por Los Angeles Football Club en el Banc of California Stadium.

Finalmente, los Diablos Rojos del Toluca serán el equipo que cierre con la participación de los equipos de la Liga MX en estos partidos de ida cuando reciba a otro club californiano; Los Angeles Galaxy este mismo miércoles 8 de abril pero a las 9:00 p.m. Recuerda que podrás seguir en vivo los resultados de ambos partidos por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.