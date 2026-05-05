Fecha y hora EXACTA para ver Cruz Azul vs Atlas en la Liguilla del Clausura 2026

Cruz Azul y Atlas se miden en Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego del partido de ida, el conjunto de La Noria tiene ventaja en el marcador global por 3-2. Con goles de Rodolfo Rotondi y doblete de Christian Ebere, el equipo dirigido por Joel Huiqui regresa al Estadio Banorte para buscar el pase a la siguiente ronda del campeonato.

A lo largo del certamen, La Máquina culminó la Fase Regular en el tercer puesto de la tabla general. Por su parte, el cuadro rojinegro fue sexto en la clasificación. Como locales, Cruz Azul solo tiene una derrota en la presente campaña y del otro lado, el Atlas comandado por Diego Cocca no la ha pasado bien, pues tienen registro de tres victorias, un empate y cuatro derrotas en territorio ajeno.

Durante la primera etapa de competencia, Cruz Azul y Atlas se enfrentaron en la Jornada 2. En aquel encuentro, los tres puntos fueron para la escuadra en ese entonces dirigida por Nicolás Larcamón en el Estadio Cuauhtémoc, pues cabe recordar que el combinado Celeste disputó juegos como local en Puebla.

El partido de vuelta entre Cruz Azul y Atlas, correspondiente a los 4tos de Final, se va a disputar este 9 de mayo en punto de las 21:15 horas, tiempo de la CDMX.