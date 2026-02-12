Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: Fecha y horario de la competencia de Regina Martínez en esquí de fondo

Continua la actividad de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y este jueves 12 de febrero del 2026, Regina Martínez entra al desquite para hacer su debut en el esquí de fondo en la prueba femenil de 10 kilómetros.

Fecha y hora de la competición de Regina Martínez en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Regina Martínez compite este jueves 12 de febrero, en punto de las 6:00 horas tiempo del centro de México, en la pista ubicada en Tesero. Esta prueba será su primera actividad oficial dentro del calendario olímpico en Milano Cortina 2026.

¿En qué compite Regina Martínez?

Regina Martínez representará a México en el esquí de fondo femenil dentro del programa olímpico, disciplina con escasos antecedentes competitivos a nivel nacional. La esquiadora mexicana competirá en la prueba de cross country femenil de 10 km

¿Qué es el esquí de fondo?

El esquí de fondo, también conocido como cross-country skiing, es una disciplina en la que los atletas se desplazan por terrenos nevados utilizando esquís y bastones, impulsándose con su propia fuerz sin depender de algo mecánico o pendientes pronunciadas.

En el contexto de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, esta prueba se realiza en estilo libre, con salidas individuales en intervalos de tiempo. El objetivo es completar el recorrido en el menor tiempo posible.

Es una de las pruebas más exigentes físicamente, ya que combina resistencia aeróbica, técnica y estrategia. Suele durar entre 25 y 35 minutos dependiendo del nivel de las competidoras y las condiciones de la nieve.