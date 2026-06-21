La fecha y horario del Francia vs Irak, partido del Grupo I del Mundial 2026

Francia e Iraq se verán las caras en Filadelfia en un duelo en el que los actuales subcampeones del mundo parten como amplios favoritos. Tras derrotar en la primera jornada a Senegal, el conjunto liderado por Kylian Mbappé buscará tres unidades más y prácticamente asegurar el liderato del sector I. Por otro lado, el conjunto asiático tratará de dar un batacazo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sacar unidades

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Este duelo está programado para el lunes 22 de junio en punto de las 3:00 pm y podrás sintonizar el resultado por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Cabe recordar que, más tarde jugarán Senegal contra Noruega en uno de los partidos más atarctivos de la jornada 2 de la fase de grupos y si los nórdicos ganan, definirían el primer lugar contra Francia (en caso de que gane) en la última fecha.

Finalmente, una derrota del conjunto irakí prácticamente los dejaría al borde de la eliminación y tendrían que derrotar a su similar de Senegal en la última fecha en busca de pasar de manera milagrosa a los 16avos de final de la justa veraniega.

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.